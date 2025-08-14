Dopo due match complicati, ma vinti senza perdere set, Jannik Sinner va sul velluto contro Felix Auger Aliassime e si sbarazza del canadese numero 28 al mondo in due set con il punteggio di 6-0, 6-2 in poco più di un’ora di gioco.

L’altoatesino raggiunge così la semifinale a Cincinnati, torneo Master 1000 di cui è campione in carica: sfiderà il vincente del match tra Holger Rune e la grande sorpresa del torneo, Terence Atmane.

Dopo un primo set dominato e vinto in 27 minuti il numero 1 al mondo ha un piccolo passaggio a vuoto a inizio secondo parziale, quando cede il servizio con un doppio fallo e va subito sotto 2-0. Ma ristabilisce subito le gerarchie con un parziale di 12 punti a 1, poi strappa per l’ennesima volta il servizio al canadese e chiude lasciando le briciole all’avversario, con un altro parziale di 6 game a 0.

Tra le donne avanza Jasmine Paolini, che batte Krejcikova 6-1, 6-2 e va ai quarti dove sfiderà Coco Gauff, che ha sconfitto in due set Lucia Bronzetti.

