Cincinnati: Sinner ha fretta, batte 6-0, 6-2 Aliassime e vola in semifinaleIl numero 1 al mondo lascia le briciole al canadese, bene anche Paolini che avanza ai quarti
Dopo due match complicati, ma vinti senza perdere set, Jannik Sinner va sul velluto contro Felix Auger Aliassime e si sbarazza del canadese numero 28 al mondo in due set con il punteggio di 6-0, 6-2 in poco più di un’ora di gioco.
L’altoatesino raggiunge così la semifinale a Cincinnati, torneo Master 1000 di cui è campione in carica: sfiderà il vincente del match tra Holger Rune e la grande sorpresa del torneo, Terence Atmane.
Dopo un primo set dominato e vinto in 27 minuti il numero 1 al mondo ha un piccolo passaggio a vuoto a inizio secondo parziale, quando cede il servizio con un doppio fallo e va subito sotto 2-0. Ma ristabilisce subito le gerarchie con un parziale di 12 punti a 1, poi strappa per l’ennesima volta il servizio al canadese e chiude lasciando le briciole all’avversario, con un altro parziale di 6 game a 0.
Tra le donne avanza Jasmine Paolini, che batte Krejcikova 6-1, 6-2 e va ai quarti dove sfiderà Coco Gauff, che ha sconfitto in due set Lucia Bronzetti.
(Unioneonline)