Clamorosa notizia da Torino: si è dimesso in blocco il consiglio di amministrazione della Juventus.

A fare il passo indietro tutto il gotha dirigenziale del club bianconero, a cominciare dal presidente Andrea Agnelli, che lascia il timone dopo 12 anni.

Dimissioni anche per il suo vice Pavel Nedved, per l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e per gli altri dirigenti Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood.

A pesare sulla decisione ci sarebbe l’inchiesta sulle plusvalenze della Procura di Torino, che contesta l’accusa di falso in bilancio, e le recenti contestazioni della Consob.

