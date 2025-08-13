Il Psg riprende una partita che sembrava ormai persa e batte ai rigori gli inglesi. Dopo il triplice fischio e 96 minuti giocati PSG-Tottenham finisce 2-2 (0-1) al termine della finale di Udine della Supercoppa europea.

Il Psg è in affanno per quasi tutta la partita: il match si sblocca al 39' con la rete di Van de Ven. Dopo il caso Donnarumma è Chevalier a partire titolare, ma a inizio ripresa il bis di Romero arriva proprio su un suo errore. Nel finale cambia tutto: all'85' Lee accorcia, al 93' Ramos firma il pari.

Per assegnare il trofeo si va dunque ai rigori, il regolamento di questa competizione, infatti, non prevede i tempi supplementari. A spuntarla sono i francesi

Intanto «Stop killing children, stop killing civilians», è il messaggio che la Uefa ha voluto inviare in mondovisione prima dell'inizio della Supercoppa tra PSG e Tottenham, allo stadio Friuli di Udine, in un grande striscione esposto all'ingresso delle due squadre sul terreno di gioco.

Il messaggio, senza alcun specifico riferimento, sembrava indirizzato alla guerra in Palestina, visto anche che due bambini fuggiti da Gaza parteciperanno alla premiazione, è stato salutato da un lungo applauso dei presenti.

