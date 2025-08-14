Ormai è una conuetudine: piazza Tola, nel centro storico di Sassari, accoglie la presentazione della Torres ai tifosi. L'appuntamento è per mercoledì alle 20. Una presentazione collocata tra i primi due impegni ufficiali: quello di sabato al "Vanni Sanna" contor il Livorno per la Coppa Italia e quello del 27, sempre all'ex Acquedotto, contro il Pontedera per la prima di campionato.

Chi prenota l'abbonamento entro il 20 agosto può essere chiamato e sorteggiato in piazza Tola e ricevere l’abbonamento omaggio per vivere tutta la stagione 2025-2026. Tre posti, tre storie, tre cuori rossoblù. Tra chi ha già confermato “Un amori sinzeru”, la Torres sceglierà i protagonisti di questa sorpresa speciale.

E chissà che mercoledì non venga presentato qualche altro giocatore nuovo, dato che l'esterno Zambataro sembra ormai diretto alla volta della Ternana.

