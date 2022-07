Il Tour de France chiude, come da tradizione, sui Campi Elisi che vedono la vittoria in volata del belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ma sotto l'Arco di Trionfo a passare da vincitore è stato Jonas Vingegaard.

Il danese ha strappato la maglia gialla a Tadej Pogacar, che si è dovuto accontentare della seconda piazza. Sul terzo gradino del podio è salito Geraint Thomas.

Per il ciclismo a Parigi è stata una grande giornata anche per la tappa inaugurale della prima edizione del Tour femminile. Le cicliste sono partite dalla Torre Eiffel e dopo 81,6 km hanno terminato in una volata all'Arco di Trionfo, vinta dalla olandese Lorena Wiebes (Dsm). Quarto posto per l'italiana Rachele Barbieri e settimo per Elisa Balsamo, che con le altre azzurre promette battaglia fino all'ultima tappa, il 31 luglio prossimo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata