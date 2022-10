Giorni di rivoluzione silenziosa in casa Cagliari. Dopo l'esonero a sorpresa del ds Stefano Capozucca (“sollevato dall'incarico”, si leggeva ieri nel comunicato ufficiale del club), oggi a lasciare la società è il direttore generale Mario Passetti. In questo caso le parti sono arrivate a un accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

Passetti, 46 anni, era direttore generale del Cagliari dal 2017. In precedenza era entrato nel club con l'arrivo del presidente Giulini come direttore commerciale, marketing e comunicazione nell'estate del 2014.

La notizia arriva prima ancora del via di un consiglio d'amministrazione, in programma in mattinata, che si preannuncia movimentato.

Questo il comunicato ufficiale: “Il Cagliari Calcio rende nota la fine del rapporto con il Direttore Generale, Mario Passetti. Dal 2014 nell’organigramma e Direttore Generale dal 2017, il presidente Tommaso Giulini e tutto il Club gli rivolgono i più sentiti ringraziamenti per il grande contributo fornito in molteplici ambiti, garantendo costantemente dedizione e competenza per la crescita della Società. Un percorso di rinnovamento costellato da sfide e progetti ambiziosi: dall'apertura in tempi record della Unipol Domus all'implementazione del marketing e dei social network, fino alla Corporate Social Responsibility e l'organizzazione del settore giovanile. A Mario il sincero in bocca al lupo ed i migliori auguri per il suo prosieguo di carriera”.

