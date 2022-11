Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gp di Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, che ha chiuso la stagione iridata della Formula 1.

L'olandese, che da settimane si è già riconfermato campione del mondo piloti, ha preceduto sul traguardo la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Lewis Hamilton si è ritirato negli ultimi giri: Mercedes all'asciutto nel 2022.

Per l'olandese si tratta della 15esima vittoria stagionale, arrivata con il tempo di 1'29"797.

Piccolo-grande capolavoro di Charles Leclerc che ottiene il secondo posto davanti e all'altra Red Bull di Perez e si piazza al secondo posto nel Mondiale piloti. La Ferrari è seconda anche nella classifica del Mondiale costruttori. La giornata tutto sommato positiva per il team viene completata dal quarto posto dello spagnolo Carlos Sainz jr., che chiude alle spalle di Perez.

Finisce male la propria stagione, invece, la Mercedes e in particolare il pluridecorato britannico Lewis Hamilton, costretto a ritirarsi nel finale di una gara assai monotona: per la “freccia d'argento” la stagione della Formula 1 si conclude con zero vittorie.

Un commosso Sebastian Vettel lascia la Formula, ottenendo un decimo posto. Il tedesco si accommiata con 53 vittorie, 122 podi, 57 pole position, 38 giri veloci e 4 titoli mondiali nei 300 Gran premi disputati in Formula 1.

