Da qualche tempo era ricoverato al San Raffaele di Milano in condizioni gravissime, ora la famiglia dà il doloroso annuncio: Mino Raiola è morto.

“Ha lottato fino all'ultimo istante con tutte le sue forze - si legge nel post -, proprio come faceva per difendere i calciatori e ancora una volta di ha resi orgogliosi di lui senza nemmeno rendersene conto. Mino è stato parte di tanti calciatori e ha scritto un capitolo indelebile nella storia del calcio moderno”. “Ci mancherà per sempre - aggiunge la famiglia -, il suo progetto di rendere il mondo del calcio un mondo migliore per i calciatori sarà portato avanti con la stessa passione. Ringraziamo di cuore coloro che ci sono stati vicini e chiediamo a tutti di rispettare la privacy di familiari e amici in questo momento di grande dolore”.

Famosissimo procuratore sportivo, uno dei più discussi nel mondo del calcio nonché agente di Donnarumma, De Ligt, Ibrahimovic e Haaland, era stato sottoposto a un’operazione relativa a dei problemi polmonari.

54 anni, originario di Nocera Inferiore, nel 2020 Forbes lo aveva inserito al quarto posto al mondo tra i procuratori con un fatturato da 84,7 milioni di dollari avendo chiuso affari per 847,7 milioni di dollari.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata