Il Masters 1000 dell’Ohio continua a fare i conti con il maltempo. Dopo il caldo torrido dei giorni scorsi, che aveva messo alla prova anche Jannik Sinner, è stata la pioggia a interrompere il programma.

Sul centrale, l’azzurro numero 1 del ranking ha visto sospendere il suo match contro Adrian Mannarino sul punteggio di 6-4 per lui nel primo set e 2-1 per il francese nel secondo, con Sinner avanti 40-30 nel quarto game.

Il break decisivo del primo set è arrivato nel terzo game, quando Sinner ha tenuto botta sulla diagonale di dritto, costringendo Mannarino a quattro errori con quel colpo.

Il francese, numero 89 ATP, ha tenuto vivo l’incontro grazie a un servizio incisivo e a diversi ace, approfittando anche di qualche imprecisione di Sinner, meno aggressivo del solito. «Stai sempre sulla palla», l’incoraggiamento del coach Simone Vagnozzi dalla tribuna.

Nel secondo set, l’azzurro – che prima del match si era scaldato palleggiando a calcio – non è riuscito a imporre il proprio ritmo. La pioggia battente ha costretto tutti negli spogliatoi, con rinvii annunciati ogni mezz’ora fino a quando il diluvio ha di fatto congelato la giornata.

Non è stato l’unico incontro interrotto o posticipato. In precedenza, Alexander Zverev (n.3) aveva centrato gli ottavi superando l’americano Brandon Nakashima (n.27) 6-4, 6-4, e ora affronterà il russo Karen Khachanov. Ai quarti vola Holger Rune, dopo il ritiro di Frances Tiafoe per infortunio nel secondo set, in un match che il danese stava conducendo 6-4, 1-0.

Nel tabellone femminile, la campionessa di Wimbledon Iga Swiatek ha raggiunto i quarti eliminando Sorana Cirstea 6-4, 6-3. A sorpresa, Magda Linette (n.40) ha estromesso Jessica Pegula (n.4), finalista lo scorso anno, in un match durato due giorni e chiuso 6-4 al terzo set.

