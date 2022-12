Il 2022 volge al termine. Un anno di successi e fatti epocali, ma anche conflitti e tragedie.

Un anno da ripercorrere, anche per immagini, attraverso le notizie di UnioneSarda.it.

Seconda tappa: i principali fatti di Esteri.

L’INVASIONE RUSSA IN UCRAINA

Un carro armato co la Z, simbolo dell'offensiva russa (Ansa-Epa)

Il 24 febbraio lo spettro della guerra torna a minacciare l’Europa. La Russia di Vladimir Putin, dopo mesi di minacce, passa all’azione: le truppe di Mosca invadono l’Ucraina, provocando la reazione di Kiev. E lo Stato dell’Europa orientale da 43 milioni di abitanti, diventa teatro di un sanguinoso conflitto, ancora in corso.

L’Ue prende posizione schierandosi al fianco del popolo ucraino, cui vengono inviati armamenti per difendersi dall’aggressione. Al contempo i vertici del Cremlino, così come i principali magnati e le principali aziende russe vengono colpiti da pesanti sanzioni. E sono migliaia e migliaia i profughi accolti negli Stati Ue, Italia compresa.

Nei mesi i bombardamenti si moltiplicano e le truppe di Mosca finiscono anche sotto accusa per i massacri perpetrati ai danni della popolazione civile, come quello di Bucha, a nord di Kiev, che desta orrore e raccapriccio.

Due corpi ritrovato a Bucha (Ansa-Afp)

In autunno Putin calca ulteriormente la mano, con una serie di referendum-farsa nel Donbass occupato, con i quali Mosca intende annettere i territori invasi.

Ma la resistenza ucraina, spalleggiata da Ue e Usa, non si piega. E l’esercito di Kiev riesce a contrattaccare, liberando molte città e arrivando anche a colpire la Russia nel proprio territorio.

Sempre in autunno, il mondo arriva a un passo dalla Terza guerra mondiale. Il 15 novembre “pezzi di missili” cadono in Polonia, oltre il confine ucraino. Le prime notizie parlano di “razzi lanciati dalla Russia”. Mosca ha davvero attaccato uno stato Nato, rischiando di innescare l’attivazione dell’articolo 5 dell’Alleanza che prevede la mutua protezione e, dunque, l’entrata in guerra di Ue e Usa? Si scoprirà di no. Ma per una notte il mondo resta con il fiato sospeso.

Del conflitto non si vede ancora la fine. E l’augurio per il 2023 è che possano riprendere i negoziati, avviati e subito interrotti, per arrivare alla pace.

***

ELON MUSK COMPRA TWITTER

Elon Musk (Ansa)

Ad aprile arrivano le prime indiscrezioni su un possibile, clamoroso cambio di proprietà di Twitter. Le voci parlano di Elon Musk, il magnate americano già patron di Tesla. E, dopo le voci, arriva l’ufficialità.

Le cifre che filtrano sono da capogiro: oltre 40 milioni di dollari. Inizia però un tira e molla con gli azionisti, ma alla fine Musk si accaparra il social network in autunno, annunciando grandi novità per gli utenti. Poi a sorpresa, a dicembre, lo stesso Musk lancia il sondaggio tra gli utenti: «Mi devo dimettere da amministratore delegato?». E il 57,5% dei votanti risponde di sì.

***

LA FRANCIA RIELEGGE MACRON

Macron con la moglie Brigitte (Ansa-Epa)

Sempre ad aprile Emmanuel Macron vince le elezioni presidenziali e viene confermato presidente della Repubblica Francese per altri cinque anni.

Come nella precedente tornata, Macron sconfigge al ballottaggio la leader conservatrice Marine Le Pen.

***

L’OMICIDIO DI SHINZO ABE

Shinzo Abe (Ansa-Epa)

L’8 luglio 2022 il Giappone piange Shinzo Abe. L’ex premier nipponico, leader del partito conservatore, in carica dal 2006 al 2007 e poi dal 2012 al 2020, viene ucciso durante un comizio nella città di Nara.

A sparare ad Abe, con una pistola fai-da-te, Tetsuya Yamagami, ex militare 41enne, secondo cui Abe aveva la colpa di aver sdoganato in Giappone, la chiesa dell’unificazione, movimento religioso nato in Corea negli anni Cinquanta.

***

LONDRA, SI DIMETTE BORIS JOHNSON

Boris Johnson (Ansa-Epa)

In estate arriva al culmine la crisi politica in Gran Bretagna. Boris Johnson, da mesi al centro di polemiche e di scandali, come quello dei party durante i lockdown per il Covid, rassegna le dimissioni e lascia anche la guida del partito conservatore.

Al suo posto viene nominata Liz Truss, ma la sua permanenza a Downing Street dura poche settimane: fatali le modifiche alle leggi fiscali. E così il 25 ottobre giura come premier Rishi Sunak, 42enne di origine indiana, astro nascente dei Tory.

***

ADDIO GORBACIOV

Gorbaciov (Ansa-Epa)

Alla fine di agosto muore, all’età di 91 anni, Mikhail Gorbaciov, ultimo leader dell’Unione Sovietica, il presidente russo che diede avvio alla Perestrojka, mettendo di fatto fine alla Guerra Fredda e aprendo la strada alla Caduta del Muro di Berlino. Alla camera ardente per l’ultimo saluto, anche Vladimir Putin.

***

L’ULTIMO SALUTO ALLA REGINA ELISABETTA

Elisabetta II (Ansa-Epa)

L’8 settembre, muore a Balmoral, in Scozia, all’età di 96 anni, di cui 70 trascorsi sul trono, Elisabetta II, regina d’Inghilterra.

La notizia getta nel lutto il Regno Unito e fa scattare il piano denominato “London Bridge is down”, un lungo e articolato cerimoniale per dare l’estremo saluto alla sovrana e garantire la successione.

Il feretro di Elisabetta effettua così un lungo viaggio attraverso il Regno, in diretta tv mondiale e con milioni di sudditi che si riversano in strada per renderle omaggio, fino alla definitiva sepoltura a Windsor. Lo scettro passa al figlio primogenito Carlo, che assume il nome di Carlo III.

***

IRAN, PROTESTE IN PIAZZA NEL NOME DI MAHSA

Mahsa Amini (Ansa-Epa)

Sempre a settembre esplode la choccante vicenda di Masha Amini, la ragazza di 22 anni uccisa durante un fermo di polizia in Iran.

A prenderla in consegna gli agenti della “polizia morale” di Teheran, per redarguirla dopo averla sorpresa a non indossare il velo in maniera corretta. Ma nel corso dell’arresto la giovane viene brutalmente picchiata, fino a morire.

Dopo l’accaduto in tutto il Paese si innescano proteste e scontri contro le autorità della Repubblica islamica, con migliaia di persone in piazza per chiedere maggiore libertà e diritti.

Dura la repressione dei contestatori, con centinaia di arresti e condanne, anche alla pena capitale.

***

BRASILE, LULA TORNA PRESIDENTE

Luiz Ignacio Lula (Ansa-Epa)

Alla fine di ottobre Luiz Ignacio Lula da Silva torna a guidare il Brasile. Il leader della sinistra viene rieletto presidente al ballottaggio, aggiudicandosi circa il 51% delle preferenze, contro il 49% ottenuto dal presidente uscente, leader della destra, Jair Bolsonaro. Una vittoria di misura che consente a Lula di festeggiare la conquista del suo terzo mandato al Palácio do Planalto di Brasilia.

***

L’ANNUNCIO DI TRUMP: «MI RICANDIDO»

Donald Trump (Ansa-Epa)

Il 15 novembre, nonostante le inchieste che pendono su di lui (per l’assalto al Campidoglio) e sulle sue aziende (per reati fiscali) Donald Trump annuncia l’intenzione di ricandidarsi alle primarie repubblicane. L’obiettivo è correre alle presidenziali 2024 per tornare alla Casa e – ipse dixit – «tornare a fare grande l’America».

***

QATARGATE, L’OMBRA DELLA CORRUZIONE SULL’UE

Antonio Panzeri (Ansa-Epa)

L’anno si chiude con uno scandalo che travolge le istituzione Ue. La Procura di Bruxelles apre un’inchiesta su un presunto giro di tangenti pagate dal Qatar per influenzare le decisioni del Parlamento europeo sui visti e per bloccare le mozioni di condanna per il mancato rispetto dei diritti umani. In carcere finiscono anche nomi di spicco, come Eva Kaili, vicepresidente greca dell’europarlamento, e Antonio Panzeri, ex eurodeputato di Pd e Articolo 1.

***

LA FOTOGALLERY:

Le principali notizie di Esteri del 2022 24 febbraio, inizia l'invasione russa in Ucraina I corpi di civili trovati a Bucha Francia, ad aprile Macron rieletto presidente Shinzo Abe, l'ex premier giapponese ucciso durante un comizio A sparare ad Abe un ex militare Londra, 8 luglio: Boris Johnson si dimette da premier Liz Truss, a Downing Street solo per poche settimane Rishi Sunak, nuovo premier inglese Il 30 agosto muore Mikhail Gorbaciov Il primogenito Carlo diventa re col nome di Carlo III 8 settembre, muore la regina Elisabetta II I funerali della sovrana Luiz Lula, rieletto presidente del Brasile Il 15 novembre Donald Trump annuncia la sua ricandidatura alla Casa Bianca Mahsa Amini, la giovane uccisa dalla polizia che innesca le proteste a Teheran Antonio Panzeri, coinvolto nello scandalo Qatargate Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento Ue, coinvolta nel Qatargate

Leggi anche:

© Riproduzione riservata