L’Italbasket saluta il pubblico di casa con un’altra prova convincente. Al PalaDozza di Bologna, la squadra di Gianmarco Pozzecco ha superato l’Argentina 84-72, centrando il quarto successo consecutivo nei test di preparazione all’Europeo.

Il match, primo incrocio con la formazione sudamericana dopo 21 anni dalla storica finale olimpica di Atene 2004, ha visto gli Azzurri controllare il punteggio per larghi tratti. Avanti di sette all’intervallo, Spissu e compagni hanno accelerato nel terzo periodo (27-18 di parziale) fino al +16. L’Argentina, formazione giovane e lontana dai fasti della “Generación Dorada” di Manu Ginobili, ha avuto un sussulto nell’ultimo quarto, rientrando a -9, ma una tripla di Fontecchio ha spento ogni velleità.

Il giocatore dei Miami Heat è stato il miglior marcatore dell’incontro con 19 punti ed è parso già leader. Prestazione di spessore anche per Matteo Spagnolo, protagonista con 18 punti, 6 assist e 5 rimbalzi. Bene il sassarese Marco Spissu (12 punti) e Momo Diouf (10), mentre il naturalizzato Darius Thompson, al debutto con l’Italia, ha realizzato 3 punti.

La Nazionale volerà ora ad Atene per il Torneo dell’Acropoli, dove giovedì affronterà la Lettonia di coach Luca Banchi e venerdì la Grecia, avversaria anche nella gara inaugurale di Eurobasket il 28 agosto.



Italia-Argentina 84-72

Italia: Spissu 12, Melli 4, Fontecchio 19, Thompson 3, Ricci 2, Spagnolo 18, Procida 6, Niang 2, Diouf 10, Rossato ne, Severini ne, Akele 8, Pajola. Allenatore Pozzecco

Argentina: Caffaro 6, Aaliya, Marcos 4, Brussino 5, Corbalan 17, Vildoza 4, Bordon ne, Bressan 8, Fernandez 3, Vaulet 12, Trouet, Lugarini, Negrete 5. Allenatore Prigioni

Parziali: 25-19; 40-33; 67-51

© Riproduzione riservata