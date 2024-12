Il maestrale ha spazzato via sogni e fatiche di mesi: a Is Arutas la tappa italiana della Coppa del Mondo di ciclocross è stata annullata per il maltempo. La decisione è stata presa dall’Unione Ciclistica Internazionale a causa delle raffiche di vento che rendevano impraticabile il percorso. Nella notte è andata a fuoco una delle strutture che avrebbero dovuto ospitare alcuni uffici dell’organizzazione.

La gara di Cabras, alla quale partecipavano molti dei migliori specialisti internazionali della disciplina, difficilmente potrà essere recuperata. La Regione aveva stanziato 566.000 euro per finanziare una parte dei costi (728.000 euro totali) sia per quest’anno, sia per il prossimo.

L’Unione Ciclistica Internazionale ha quindi diramato il seguente comunicato: «A causa della tempesta di vento che sta passando su Is Arutas e sul resto dell’Isola, è stata presa la decisione di cancellare la terza prova della Coppa del Mondo Uci di Ciclocross. Il comitato organizzatore locale, Flanders Classics, il Comune di Cabras, l’Uci e gli addetti alla sicurezza hanno preso assieme la decisione, perché la sicurezza di corridori, staff, volontari e pubblico non sarebbe stata assicurata.

Inoltre, considerando le previsioni meteo per le ore successive e il tramonto alle 17, non è stato possibile il posticipo delle due gare previste (Élite femminili ed Élite maschili).

Garantire la sicurezza dei nostri atleti, tifosi e tutto il personale coinvolto è stata la nostra priorità nel prendere questa necessaria decisione. Ringraziamo tutte le persone coinvolte per la comprensione e collaborazione».

© Riproduzione riservata