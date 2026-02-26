ciclismo
26 febbraio 2026 alle 16:04aggiornato il 26 febbraio 2026 alle 16:16
Giro della Sardegna: volata vincente di Davide Donati a CarboniaNicolò Garibbo conserva la maglia di leader
Il ventenne bresciano Davide Donati (Red Bull-Bora Rookie) ha vinto in volata la seconda tappa del Giro della Sardegna, Oristano-Carbonia di 136,3 km. Ha battuto in un affollato sprint Maurizio Garofoli, già quarto ieri a Bosa.
All’arrivo la grande festa per lui e per i compagni, mentre Nicolò Garibbo ha conservato la maglia di leader. Domani terza tappa, Cagliari-Tortolì di 168 km con partenza da piazza dei Centomila.
