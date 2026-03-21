Ciclismo
21 marzo 2026 alle 16:54aggiornato il 21 marzo 2026 alle 16:56
Milano-Sanremo, Pogacar cade, si rialza e vince: il campione del mondo trionfa nella “Classicissima” ed entra nella storiaLo sloveno, dopo una caduta e un incredibile recupero, regola in una volata a due l'inglese Tom Pidcock
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Tadej Pogacar vince la 117esima edizione della Milano-Sanremo.
Lo sloveno, dopo una caduta e un incredibile recupero, regola in una volata a due l'inglese Tom Pidcock.
Per lo sloveno è il primo successo nella Classicissima.
(Unioneonline)
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