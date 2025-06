Nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma si chiude il Giro d'Italia 2025 con l'incoronazione del vincitore: Simon Yates.

L'inglese del Team "Visma-Lease a Bike" si era preso la maglia rosa ieri sul Colle delle Finestre, al Sestriere, strappandola al messicano Isaac Del Toro.

La tappa finale sul traguardo del Circo Massimo è stata vinta allo sprint da Olaf Kooij.

A Roma i ciclisti del Giro sono anche stati salutati da Papa Leone XIV, che ha rivolto loro queste parole: «Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo, si ama il Giro d'Italia non solo in Italia. Il ciclismo è tanto importante, come lo sport in generale».

