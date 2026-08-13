Rissa tra giovani, diciottenne muore accoltellato alla schienaLa violenza esplosa piazza Papa Giovanni XXIII a Trani
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Un ragazzo di 18 anni, originario di Andria, è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani nel corso di una rissa tra gruppi di giovani avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII.
La vittima, stando alle prime informazioni trapelate sulla vicenda, sarebbe deceduta a causa delle ferite riportarle alla schiena. Lo scontro è stato tra un gruppi di Andria e uno di Trani.
Il ragazzo è stato soccorso e trasportato prima al presidio territoriale di Trani, poi all'ospedale di Bisceglie, dove è deceduto. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.
(Unioneonline)