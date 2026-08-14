Dopo il gran caldo arriva la pioggia: allerta gialla per temporali in SardegnaL'avviso sarà in vigore fino alle 18 del giorno di Ferragosto in diverse aree dell'Isola
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Dopo giorni segnati dal grande caldo, sulla Sardegna arriva un cambio di scenario con l'ingresso di condizioni più instabili e la possibilità di temporali. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla, con criticità ordinaria, per rischio idrogeologico legato ai temporali, valido dalle ore 14 di oggi, venerdì 14 agosto, fino alle 18 di domani, sabato 15 agosto.
L'allerta interessa le aree di Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro. La Protezione civile invita quindi alla prudenza, soprattutto nelle zone interessate dai fenomeni temporaleschi, che potranno essere localmente intensi.
Il passaggio dal caldo intenso alla possibile instabilità segna dunque una breve svolta nelle condizioni meteorologiche dell'Isola proprio nel cuore del periodo di Ferragosto.
(Unioneonline/D)