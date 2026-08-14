Nuovo scippo di lusso nel cuore della Costa Smeralda. L’ultima vittima della banda degli orologi è un facoltoso imprenditore canadese che è stato seguito e aggredito per sottrargli il prezioso Richard Mille che portava al polso, dal valore di mezzo milione.

L’uomo, quando è sceso dalla macchina, è stato sorpreso alle spalle da due persone e immobilizzato per il brevissimo tempo necessario a sfilargli il prezioso orologio. Non gli è rimasto altro da fare che dare l’allarme ma i malviventi erano già scomparsi. I carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche anche con l'analisi delle videocamere dei Servizi di sorveglianza della Costa Smeralda.

Proprio grazie alle immagini, pochi giorni fa, erano stati individuati a arrestati i due presunti responsabili di un analogo colpo a Porto Rotondo. Secondo i risultati delle indagini si tratterebbe di una banda specializzata modulare che si sposta nelle diverse località turistiche di lusso, gli ultimi arrestati (come era avvenuto lo scorso anno) sono franco-algerini.

Non è escluso però che ci siano complici in loco che girano le informazioni alla banda che ha nel mirino solo orologi extralusso.

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