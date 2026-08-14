La Sardegna stanzia 14,7 milioni di euro in tre anni per sostenere l’acquisto di assorbenti ed altri prodotti per l’igiene per le ragazze fino ai 18 anni. La maggioranza ha approvato la misura proposta dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle su iniziativa della consigliera regionale Lara Serra.

«In questa variazione, su circa due miliardi, uno lo abbiamo destinato alla sanità – spiega Lara Serra - abbiamo stanziato risorse per le emergenze ma pensato anche a misure di civiltà, che testimonino la nostra visione del mondo».

Le risorse ammontano a 2,1 milioni per il 2026 e a 6,3 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. La platea presa come riferimento è composta da circa 49.836 ragazze residenti in Sardegna fino ai 18 anni. A ogni beneficiaria sarà riconosciuto un contributo annuale uguale, compreso tra 100 e 126 euro. L’importo definitivo, la fascia anagrafica, i requisiti e le modalità di accesso saranno stabiliti dalla Giunta.

Il contributo non sarà legato all’Isee. La scelta è quella di intervenire su una spesa necessaria e ricorrente, senza trasformare un sostegno di questo importo in una procedura legata al reddito delle famiglie.

Le eventuali risorse che resteranno inutilizzate potranno essere destinate a iniziative contro la violenza di genere.

(Unioneonline)

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