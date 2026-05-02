Per l’edizione 2026, la gara ciclistica Andalas Strade Sarde riparte da Ittiri con un nuovo percorso che segna il ritorno alle sue radici più autentiche con la nuova, compatta, ma intensa formula Medio fondo. Sarà abbandonata la vetrina costiera di Alghero per spostare il baricentro dell’evento nel cuore pulsante e storico del Logudoro.

La scelta degli organizzatori rappresenta un’idea strategica e sentimentale finalizzata a recuperare lo spirito popolare e l’impegno totale delle prime edizioni, rendendo la gara più accessibile (sarà aperta anche a Juniores, Elite e Master) ma mantenendo intatto l’alto livello di sfida sportiva.

Andalas Strade Sarde si correrà domani 3 maggio con partenza ed arrivo a Ittiri, in provincia di Sassari. Con una lunghezza di 79,6 chilometri e un dislivello complessivo di 1.425 metri, il tracciato offre la durezza necessaria per garantire una ragguardevole selezione.

Il percorso è stato disegnato per esaltare una serie di settori tecnici e la principale peculiarità della gara consisterà nella diversità delle superfici, che si alternano velocemente, richiedendo una gestione continua delle energie e del mezzo: saranno presenti segmenti di sterrato e cemento rovinato.

Il clou della giornata sarà il leggendario "muro" di via Cavour a Ittiri, una rampa ripida e brutale sulla superficie irregolare del lastricato, l’ultimo ostacolo prima del traguardo.

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