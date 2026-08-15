E’ ripartito stamattina da Cala Mariolu, festeggiando il Ferragosto in un modo decisamente fuori dalla norma, Gabriele Catta, il giovane nuotatore ventiduenne che sta effettuando il giro della Sardegna e della Corsica a nuoto, per un totale di 1200 km, da nuotare in 50 tappe. La tappa odierna terminerà a Marina di Orosei, davanti alla spiaggia di Sas Linnas Siccas. La tappa interamente ogliastrina di ieri, la sesta del tour delle due isole, ha visto Catta partire da Arbatax, precisamente da Cala Moresca, per raggiungere Cala Mariolu.

Ieri sosta notturna al porto di Santa Maria Navarrese con la barca di appoggio e i cinque membri dello staff che lo seguono nell’impresa, alcuni in canoa per fargli da scudo nei tratti di costa più frequentati da unità da diporto, e poi stamattina di nuovo in acqua a Cala Mariolu per iniziare la settima tappa.

«Portiamo avanti questa iniziativa per promuovere la raccolta di fondi a favore di due associazioni», ha spiegato Catta nella pausa portuale nella frazione costiera di Baunei, «la Admiss, impegnata a favorire rapporti equi fra paesi e l’Associazione Isola Rara, operativa in Sardegna nel supporto e tutela per persone con malattie rare».

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