Con una fuga di settanta chilometri un super Eros Piras conquista il titolo di campione regionale medio fondo.

Si è svolta oggi a Tertenia la terza edizione trofeo FCI "Officina Formaensa Autronica", valida come prova del campionato regionale medio fondo ed organizzata dall'Asd Bike and Fitness Tertenia. Una corsa di 104 chilometri con quasi 2000 metri di dislivello. Partenza e arrivo a Tertenia con passaggi a Perdasdefogu, Jerzu, stazione dell’Arte Ulassai e ancora Perdasdefogu.

Il portacolori della Donori Bike ha ottenuto il tredicesimo sigillo stagionale. «È andata bene», dice Piras. «Ci tenevo tanto a vincere il campionato sardo medio fondo. Arrivati a Perdasdefogu ho allungato riuscendo ad andare via. Ho fatto poi settanta chilometri di fuga in solitaria. Una corsa abbastanza impegnativa. Dopo la prima salita siamo rimasti una ventina di corridori. Oggi stavo bene e ho provato a fare selezione sin dall’inizio. Alla seconda salita di giornata ci sono riuscito tirando dritto sino al traguardo. Con oggi i successi sono tredici. Ringrazio la mia squadra che come ogni anni mi sostiene tantissimo per queste gare. Prossimo obiettivo? La settimana prossima avrei dovuto partecipare ai mondiali gravel ma per motivi personali sono costretto a rinunciare. Parteciperò all’ultima tappa della Sardinia Cup a Sinnai. Farò la marathon. Sono in corsa per il titolo». «Cercherò – conclude – di onorare la manifestazione facendo il massimo».

Piras ha tagliato il traguardo in due ore e cinquanta minuti con una media impressionante di oltre 35 chilometri orari. Una grandissima prestazione. Staccato di quasi cinque minuti il primo gruppo all’inseguimento. Al secondo posto si è piazzato Paolo Morbiato (Acido Lattico) e terzo Andrea Pisanu (Ciclo Club Antonio Manca). A seguire Umberto Parente (Sc Cagliari), Luca Dessì (Karel Sport), Fabrizio Farci (Monreal Bike), Matteo Rosa (Sc Pattada), Maurizio Olla (Karel Sport), Matteo Mascia (Sc Monteponi) e Paolo Murroni (Masbike). «Sono contento per la prestazione», dice Dessì della Karel. «È stata una gara dura. Complimenti a Piras che ha fatto la differenza».

Maurizio Olla, vincitore della scorsa edizione: «Un percorso inedito. Sempre spettacolare correre in questi posti fantastici. Ottima organizzazione».

Si sono aggiudicati i titoli di campioni regionali per categoria Matteo Rosa (Elmt), Paolo Morbiato (M1), Eros Piras (M2), Fabrizio Farci (M3), Massimo Pintori (M4), Giacomo Orrù (M5), Christophe Nicolas Masserey (M6), Mario Giuseppe Fundoni (M7), Giovanni Antonio Podda (M8). Per quanto riguarda le donne, ha partecipato la bravissima Francesca Pili (Muretti Minuterie).

