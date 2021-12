Durerà almeno fino a lunedì sera l’allerta meteo in Sardegna, già sferzata da vento e pioggia e anche dalla grandine. Come a Mandas, dove una grandinata ha ricoperto di bianco le strade e i tetti del paese, anche se non si segnalano gravi danni.

Le temperature sono in picchiata (potrebbero scendere anche di dieci gradi) e si attende neve anche sotto i cinquecento metri di altezza.

Le previsioni per i prossimi giorni annunciano precipitazioni a carattere sparso sull’Isola, con la neve che scenderà a quote collinari dal pomeriggio di lunedì. Martedì le condizioni meteo dovrebbero invece migliorare, per poi tornare a peggiorare nella giornata di mercoledì.

Il Comune di Cagliari ha diramato un avviso di allerta, riprendendo quello della protezione civile regionale, dove si legge: “Si prevedono precipitazioni sparse sul settore occidentale e isolate altrove, anche a carattere di rovesci o temporali isolati. Le precipitazioni potranno essere nevose con accumulo, inizialmente oltre i 900 metri di quota, in progressiva discesa fino ai 600 metri. Locali nevicate senza accumulo saranno possibili anche a quote inferiori. Le precipitazioni avranno cumulati (in acqua equivalente) deboli o, puntualmente, moderati. Date le temperature in progressivo calo, su tutta l'isola saranno inoltre possibili gelate localmente anche a quote inferiori ai 600 metri”.

(Unioneonline/l.f.)

