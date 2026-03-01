Bis di Donati a Olbia, a Zana il Giro della SardegnaL’asso della Soudal-QuickStep vince la trentesima edizione della gara
Filippo Zana (Soudal-QuickStep) ha vinto la trentesima edizione del Giro di della Sardegna di Ciclismo per professionisti, tornato in calendario dopo 15 anni.
L’ultima tappa Nuoro-Olbia di 183 km si è conclusa in volata con il successo di Davide Donati. Il bresciano della Red Bull-Bora si era già imposto nella frazione di Carbonia e conquista la classifica a punti. Miglior scalatore il panamense Roberto Gonzales (Solution Tech Nippo Rali), miglior giovane il polacco Jan Jacowiak (Bahrain Victorious)
L’unico sardo in gara, Ignazio Cireddu della Vorarlberg ha portato a termine la corsa, mettendosi anche in luce con la lunga fuga della terza tappa. A 21 anni, il sanvitese era al debutto tra i professionisti.