Attimi di paura nel primo pomeriggio, lungo la SS 295 che da Belvì collega al bivio per Monte Corte, quando per cause ancora da accertare, due utilitarie si sono scontrate nei pressi di una curva in località “Canale e Figu”.

Coinvolte una Ford Fiesta e una Citroen C3, danneggiate sul frontale.

Immediati i soccorsi per gli occupanti dei due veicoli, due operai impegnati in alcuni cantieri sul territorio e una giovane oss di Aritzo, di ritorno a casa dopo una mattinata di lavoro in una casa di riposo del territorio.

Per uno dei due tecnici si è reso necessario il trasporto in elisoccorso al San Francesco di Nuoro, a seguito di alcuni traumi allo sterno e al collo. Illeso l’altro conducente, mentre la donna ha riportato alcuni graffi dovuti all’apertura degli airbag ed è stata trasferita all'ospedale San Camillo di Sorgono per degli accertamenti.

Operativi sul posto il personale 118, Vigili del fuoco del distaccamento di Sorgono e i Carabinieri per i rilievi del caso e la gestione del traffico che procede senza interruzioni.

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