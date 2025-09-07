Dopo il successo ottenuto sabato scorso al Memorial Etzi di Donori, gara ciclistica su strada, Eros Piras concede il bis a distanza di sole 24 ore, trionfando anche nella prima edizione del Gravel tra i Vigneti. La manifestazione, al debutto nel calendario regionale, ha unito sport, natura e paesaggi mozzafiato in una cornice d’eccezione: le suggestive Tenute Maestrale di Donori, scenario ideale per una gara che ha saputo coniugare competizione e bellezza del territorio.

Organizzata in modo impeccabile dalla Donori Bike Team, la gara ha visto al via 70 atleti di alto livello provenienti da tutto il panorama ciclistico sardo. Il tracciato prevedeva due giri da circa 25 chilometri ciascuno, per un totale di 50 chilometri, di cui ben 36 su sterrato e circa 400 metri di dislivello complessivo.

Eros Piras, in forza proprio alla Donori Bike Team, ha dominato la competizione tagliando il traguardo in 1 ora e 21 minuti, davanti ad Antonio Marongiu (SBS) e al compagno di squadra Dobry Petr. A completare la top ten: Alessio Fois (Arkitano), Roberto Satta (Ciclobottega), Andrea Lovicu (Bike Team Demurtas), Salvatore Serra (Ciclobottega), Alessandro Ferrero (4 Mori Bike), Alessandro Saddi (Aquascan) e Pierpaolo Atzeni (SC Cagliari).

«Una bellissima gara, ben organizzata. Mi sono divertito tantissimo», commenta Alessandro Saddi dell’Aquascan, nono assoluto e primo della sua categoria. «I primi hanno imposto fin da subito un ritmo impressionante, con Piras nettamente superiore. Per quanto mi riguarda, sono molto soddisfatto della mia prestazione: chiudere nei primi dieci è un ottimo risultato».

