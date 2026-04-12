Wout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix. Il belga ha battuto il campione del mondo Tadej Pogacar in volata all'arrivo al velodromo di Roubaix. È il secondo anno consecutivo che lo sloveno arriva secondo nella corsa, rimasta l'unica Classica Monumento che manca al suo palmares.

Il fiammingo della Visma è scoppiato in lacrime per una vittoria che gli mancava da tempo, smentendo per una volta la nomea di eterno secondo.

Alle spalle dei due dominatori della corsa, il terzo posto è stato conquistato da Jasper Stuyven, mentre l'olandese Mathieu van der Poel, che puntava al quarto successo consecutivo alla Roubaix, ha chiuso al quarto posto. Quinto il francese Christophe Laporte. 

(Unioneonline)

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