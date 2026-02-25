Partito il Giro di Sardegna: l’emozione del sardo CiredduVia alla prima tappa da Castelsardo a Bosa, applausi per Fabio Aru e per le vecchie glorie Bugno e Chiappucci
Il Giro della Sardegna tornato a disputarsi dopo 15 anni ha riportato una corsa professionistica di ciclismo nell’Isola a cinque anni di distanza dalla “Settimana Ciclistica Italiana sulle strade della Sardegna” del 2021.
Alla partenza della prima tappa, da Castelsardo a Bosa, la più lunga tra le cinque in programma con i suoi 189 km, tanta gente e applausi per le vecchie glorie Gianni Bugno e Claudio Chiappucci, oltre che per l’eroe sardo Fabio Aru.
Ma c’è un sardo anche in gruppo, il debuttante di San Vito, Ignazio Cireddu, dell’austriaca Vorarlberg. Per lui anche l’emozione della prima presentazione sul palco.