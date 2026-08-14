Un’altra vittima della strada in Gallura. Nel pomeriggio un uomo di 40 anni è morto a seguito di un incidente all'Isola Rossa, frazione di Trinità d'Agultu-Vignola.

L’uomo a bordo della sua auto, intorno alle 17, si è scontrato contro il muro di recinzione dell'Acquafan.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, a bordo di un'ambulanza e dell'elisoccorso dell'Areus Sardegna. Medico e soccorritore si sono calati col verricello ma nonostante l’intervento immediato e le manovre di rianimazione, per il 40enne non c’è stato niente da fare.

Sul posto anche i carabinieri che dovranno accertare la dinamica e le cause dell’incidente.

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