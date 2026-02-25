Giro della Sardegna, il ligure Garibbo vince la prima tappaIl ciclista del Team Ukyo chiude davanti a tutti nella prima tappa da Castelsardo a Bosa
Si è conclusa la prima tappa del 30° Giro della Sardegna, il percorso prevedeva un tragitto di 189 km che andava da Castelsardo a Bosa. A tagliare il traguardo davanti a tutti è stato Nicolò Garibbo, del Team Ukyo.
Al termine di una volata a quattro, il ciclista ligure ha preceduto gli altri compagni di fuga: al secondo posto l’ex campione italiano Filippo Zana (Soudal QuickStep). Dopo aver tagliato il traguardo, il ventiseienne di Imperia, al primo successo tra i professionisti, non ha trattenuto le lacrime. Domani è in programma la seconda tappa, che va da Oristano a Carbonia, lunga 136,3 km.