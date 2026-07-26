Mathieu Van der Poel vince l'ultima tappa del Tour de France, 89 chilometri di circuito parigino con partenza e arrivo sugli Champs-Élysées, precedendo il compagno Jasper Philipsen. Ma il re della corsa è lo sloveno Tadej Pogacar, che vince la sua quinta Grande Boucle ed entra nella leggenda eguagliando il record che appartiene a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain.

«È stata una giornata incredibile, sono senza parole, un'atmosfera pazzesca. Sono felice di aver vinto per la quinta volta, ogni vittoria è sempre speciale: sette Tour sette podi, cinque vinti, è una cosa che non scriveresti nemmeno nei diari da bambini. La cosa importante è divertirsi in quello che si fa, avere una squadra dietro anche nei momenti difficili, per credere in te stesso e continuare a inseguire i sogni. È stato un peccato che Vingegaard sia caduto, ma sono sul podio con grandi campioni. Vuelta? Vediamo, intanto godiamoci il momento» le parole di Pogacar al traguardo di Parigi.

(Unioneonline)

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