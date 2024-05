Sette abiti tradizionali sardi, che appartengono alla collezione del Museo delle Civiltà di Roma, verranno esposti all’Istituto Italiano di Cultura di Madrid nell'ambito del progetto "Trame Sarde".

L’inaugurazione è in programma per il 4 giugno: Francesco Aquilanti, responsabile del progetto al museo di Roma, presenterà i capolavori tessili che, con la loro complessità, esaltano non solo la loro diversità, la fantasia e la maestria manifatturiera dei costumi, ma anche la ricchezza degli usi e delle consuetudini della Sardegna.

La mostra resterà aperta fino al 6 giugno 2024.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata