Prosegue il viaggio di “Visioni Sarde”, la rassegna che promuove i registi isolani.

Dopo Hong Kong, è il turno di Melbourne: l’appuntamento è per l’11 agosto al Centro Assisi, all’interno del quale si trova la sede del “Sardinian Cultural Association”. La proiezione – che inizierà alle 14.30 - sarà in lingua sarda con sottotitoli in inglese.

L'obiettivo di raccontare la Sardegna attraverso il cinema è stato riposto sui seguenti film: “Dalia" di Joe Juanne Piras, "Giù cun Giuali" di Michela Anedda, "Incappucciati, Foschi" di Nicola Camoglio, "Quello che è mio" di Gianni Cesaraccio, "La punizione del prete" di Francesco Tomba, Chiara Tesser, "Ranas" di Daniele Arca, "Spiaggia libera" di Ludovica Zedda, "Ti aspetto qui" di Gabriele Brundu e "Tilipirche" di Francesco Piras.

Il circolo sardo ha deciso di abbinare alla visione dei film un pranzo tipico sardo.

(Unioneonline/s.s.)

***

Potete inviare le vostre lettere, foto, video e notizie a isardinelmondo@unionesarda.it

© Riproduzione riservata