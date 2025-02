Si terrà tra Cagliari e Ghilarza l’evento “Immaginando Gramsci, strumenti per la didattica 2025”, organizzato dall’Associazione per Antonio Gramsci in collaborazione con altri enti ed istituzioni. Il corso si formazione per docenti, che verterà su rabbia e conflitti, sarà tenuto dal formatore e consulente pedagogico Davide Cadeddu.

Il 25 si terrà a Cagliari, mentre a Ghilarza è in programma per il 28 febbraio alle 16.30 nella biblio-mediateca Mille Ghilarze. “L’incontro si propone di fornire ai docenti una bussola per riconoscere i conflitti all’interno della propria classe , a distinguerli da altre manifestazioni emotive, a riconoscere le emozioni forti che queste muovono negli adulti con ruolo educativo e fornire una panoramica sugli strumenti per iniziare a gestirli”, spiegano gli organizzatori. Iscrizioni su immaginandogramsi@gmail.com.

