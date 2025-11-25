Si è conclusa con una grande partecipazione di pubblico e un forte spirito di solidarietà la tre giorni di “Alghero in Pizza”, l’evento gastronomico dedicato all’Arte bianca che per un weekend ha trasformato il Mercato Civico di Alghero in un luogo pieno di profumi, musica e convivialità. Promossa dall’Associazione Cuochi Provincia di Sassari, l’iniziativa ha unito formazione, creatività, spettacolo e beneficenza, celebrando la pizza come arte e come esperienza che unisce.

La tre giorni si è aperta con i giovani studenti dell’Istituto Alberghiero che hanno portato energia, curiosità e tanta voglia di imparare. Sotto la guida del maestro Paolo Mastino hanno seguito un percorso formativo dedicato ai segreti dell’impasto perfetto, un’occasione preziosa per apprendere tecniche, trucchi e metodologie fondamentali del mestiere. Successivamente, l’atmosfera si è scaldata con il Concorso di Pizza Gourmet, che ha visto cinque squadre sfidarsi con grande impegno. Ogni gruppo ha presentato una pizza originale, frutto di prove, ricerca e passione.

Durante l’evento non è mancata un’attenzione particolare anche ai più piccoli con il Corso Baby Pizzaioli, pensato per avvicinare i bambini al mondo della pizza. Un momento divertente e coinvolgente che ha fatto registrare numerose adesioni. Nelle due serate si sono svolti showcooking curati dai migliori maestri pizzaioli. Tra questi Sandro Cubeddu, Massimiliano Cilia, Massimo Bosco e Roberto Meloni, insieme allo chef Manuele Pisanu, che con tecnica e creatività hanno incantato il pubblico con preparazioni spettacolari e degustazioni insuperabili.

Il Mercato Civico la sera si è animato anche grazie ai momenti di spettacolo con il Coro di Usini, che ha regalato emozioni autentiche, il Gruppo Folk San Paolo di Codrongianos che ha portato l’energia della tradizione con balli sardi e lo show di Pino e gli Anticorpi che ha aggiunto risate e leggerezza.

La manifestazione si è conclusa ieri con un momento particolarmente emozionante: la seconda edizione del concorso Maestri dell’Arte Bianca & Chef–Premio Salvatore Chessa, vinto da Leano Mulas e Tonino Delrio, che hanno conquistato tutti per talento, precisione e creatività.

Ma l’aspetto più prezioso di questa edizione rimane la sua anima solidale: l’intero ricavato sarà devoluto alla Lega del Filo d’Oro, confermando che quando cucina, cultura e cuore si incontrano, il risultato è capace di lasciare un segno indelebile. A causa di sopraggiunte esigenze logistiche, la “Cena della Solidarietà” prevista a Villa Maria Pia non si è potuta svolgere; l’iniziativa è però soltanto rinviata e sarà riproposta quanto prima. Unico lieve intoppo di una tre giorni riuscitissima.

“Alghero in Pizza” si congeda così tra gratitudine e riconoscenza, con la promessa di tornare e continuare a crescere insieme a una comunità che ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia bello condividere, sostenere e creare legami attraverso una aggregazione sociale dove il collante è l’arte della cucina.

© Riproduzione riservata