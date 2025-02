Un Carnevale che si annuncia ricco di avvenimenti a Maracalagonis. Dopo il coinvolgimento delle scuole per il giovedì grasso oggi è stato annunciato un 2 marzo fra maschere e carri allegorici su iniziativa della Pro Loco, con la collaborazione di Comune a altre associazioni.

Questo il programma completo.

Alle 15, il raduno di tutte le maschere e gruppi a tema presso piazza Giovanni XXIII;

Alle 16, la partenza della sfilata allegorica per le vie del paese, tra la Piazza Giovanni XXIII, via Cagliari, via Maddalena, via Fani, via Aretino, via Cagliari, via Nazionale, via Dante, via Garibaldi, via Santo Stefano,

via Roma e rientro in piazza Giovanni XXIII.

Prevista la partecipazione del Gruppo Quartu Carnival", della Fantastiche mascotte di 3 metri e trampolieri a cura di "Happy Island".

Rientro dei gruppi presso piazza Giovanni XXIII con l’esibizione delle maschere tradizionali a cura dell'associazione Martis de Agoa, la premiazione dei carri, gruppi a tema e delle maschere più belle.

Poi spettacolo di fuoco e luce, "Psicomagick Fireshow", di Gionata Feuer e zeppole per tutti, offerte dall' Associazione Turistica Proloco Marese e dall'associazione Martis de Agoa.

Prevista la collaborazione di "Tony Live entertainment & events" e il suo staff.

