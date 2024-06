Trasferta in Veneto per il coro polifonico "S'arrodia" di Sinnai, all'insegna di una amicizia che si consolida nel tempo con il coro "Monti del Sole". Era il 2009 quando il coro bellunese fu ospite a Sinnai. Nel 2010, la visita fu ricambiata in terra veneta.

È stato da subito un legame forte di canto e amicizia, che ha visto il coro bellunese ancora in Sardegna nel maggio dello scorso anno. Ora, si chiude il cerchio con i sinnaesi di nuovo in Veneto: la trasferta prevede concerti a Sospirolo e a Valle di Cadore.

Ancora una volta le melodiose voci del canto sardo riecheggeranno nelle valli alpine, portando testimonianza della cultura sarda e sinnaese in particolare.

