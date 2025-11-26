Nel centro del Parteolla sono attesi appassionati provenienti da tutta la Sardegna per il primo raduno regionale dei quadricicli fuoristrada che affronteranno un tour di 65 km in un territorio ricco di bellezze naturalistiche dove ai dolci rilievi delle colline circondate da vigneti e uliveti secolari si i alternano gli aspri percorsi di montagna fino agli 800 metri di Bruncu Salamu. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Dolianova, è promossa dall’associazione “Gli avventurieri nell’Isola”. I partecipanti si ritroveranno alle 8.15 in via delle Ortensie presso Su Tziri Tziri. Alle 9.30 la partenza del tour. Dopo circa 20 km è prevista la prima sosta a S’Isca Manna, oasi naturalistica nel comune di Serdiana. I quad si dirigeranno poi verso la montagna fino alla vedetta di Bruncu Salamu. Il rientro è fissato per le 15.

