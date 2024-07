Il pianista cagliaritano Giulio Biddau torna in Australia dopo le esibizioni del 2019. Sarà protagonista di un tour, che è stato presentato dall’Istituto Italiano di Cultura di Sydney.

Nell’agenda di Biddau una conferenza sui Piano-Rolls di Scarlatti che si è svolta al Conservatorio di Sydney, dove il pianista tornerà il 5 agosto per una Masterclass, cui seguirà un concerto presso il Governor House come omaggio della Delegazione UE per l'insediamento della nuova Governor General.

All'Istituto Italiano di Cultura, Biddau si esibirà il 1° agosto con un recital che vedrà la partecipazione della soprano australiana Anna Fraser, con un repertorio che includerà musiche di D. Scarlatti, A. Casella, G. Fauré, R. Hahn e F.P. Tosti.

