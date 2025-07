Degustazione di prodotti locali e momenti di convivialità il 2 agosto ad Aidomaggiore. La Pro Loco, nel segno di quelle che sono le sue tradizioni e la sua economia a forte connotazione agropastorale, per sabato organizza infatti la Sagra del formaggio pecorino e della pecora con degustazioni a partire dalle 20 negli stand allestiti nella Via Cagliari. L'evento si svolge in collaborazione con l'Unione dei Comuni del Guilcier, la Regione, l'Associazione Santa Barbara, il Gruppo Archeo, l'Ensemble Musicatidus, la Consulta Giovani e il Comune di Aidomaggiore che proprio nel suo stemma e gonfalone ufficiali, ha tre elementi che caratterizzano il suo territorio e l'economia: un nuraghe, le spighe, una pecora. Le degustazioni prevedono la distribuzione di pecora bollita e in umido, formaggio pecorino, pane, vini e gli immancabili dolci del luogo. Dalle 22 balli in piazza con il Gruppo "Bratzos Tentos".

