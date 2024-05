Conferenza informativa al circolo sardo “Efisio Racis” di Zurigo.

Sabato 25 maggio, alle 18, nella sede sociale, il relatore Dino Nardi – esperto della rubrica del settimanale L’Eco, coordinatore della IUM per l’Europa e componente del Comitato di presidenza del Cgie e responsabile patronale Ital – interverrà per parlare di alcuni temi fra i quali l’Imu sull’abitazione in Italia e le novità per le rendite svizzere dell’Avs.

L’ingresso è libero.

