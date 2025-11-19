Pro Loco, Comune di Tempio Pausania, Classi ’81 e ’77, associazione La Strada del Vermentino di Gallura DOCG di Monti, contadini e carrulanti tempiesi organizzano e partecipano, sabato prossimo, 22 novembre, dalle 11, a “Ottugnu Timpiesu”, festa popolare dedicata ai profumi dell’autunno, alle tradizioni e al buon vino, “dando valore alla cultura e all’identità nel corso di un’unica grande festa”.

Sarà un percorso fatto di stand artigianali, esposizioni e musica dal vivo, con la band guidata da Enrico Sotgiu e alla presenza degli Sbandati di Aggius. Percorsi enogastronomici con tappe obbligate per castagne, frittelle, anguille e gli immancabili panini farciti di ogni bontà.

Saranno due le sfilate della giornata: la prima alle ore 11:00 e la seconda alle ore 16:00, entrambe con partenza da Corso Matteotti fino alla centralissima Piazza Gallura.

La Gran Parata degli Alpini – scrive la Pro Loco – sarà una sfilata vera e propria, della quale saranno parte attiva anche il Coro di Nugoro Amada, Stellaria de Santu Nigola di Brunella e Terragliana di Monti, che, dopo le esibizioni itineranti, raggiungeranno gli Alpini per il gran concerto finale.

© Riproduzione riservata