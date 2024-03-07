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Speciale Università

Università Luiss (foto da sito web ufficiale)
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Intelligenza artificiale, manager alla Luiss

Un nuovo corso di studi interamente dedicato alla formazione di esperti
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Rcs Academy (foto da sito web ufficiale)
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Speciale Università

Master, tante le proposte da nord a sud del Paese

Fra i corsi anche Diritto d’impresa e Gestione di beni culturali
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Immagine simbolo (foto Ansa)
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Speciale Università

Sanità, economia e tecnologia: un master per il lavoro e per crescere

Tante le opportunità formative post-laurea
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Università Bocconi (foto Ansa)
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Bocconi e Cattolica, eccellenza e merito

La maggior parte dei corsi è a numero chiuso, i test in vari periodi dell’anno
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Immagine simbolo (foto Ansa)
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Sassari: alloggi e mensa, tutor per studenti e corsi post laurea

Ad Alghero eccellenza Architettura, e il nuovo corso di laurea triennale in Design
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(foto da google)
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Oristano, piccola ma con grandi sbocchi

Per gli studenti un ventaglio di opportunità, anche all’estero
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(foto da Google)
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Speciale Università

Nuoro, corsi legati al territorio e nuovi infermieri

A Olbia si studia ingegneria navale
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(foto Ansa)
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Speciale Università

Test selettivi e didattica d’eccellenza nei Politecnici di Milano e Torino

Tante le opportunità a disposizione
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Gramsci (archivio L'Unione Sarda)
Gramsci (archivio L'Unione Sarda)
Speciale Università

«E, a parte tutto, evviva lo studio!»

Un racconto di fantasia ispirato a un fatto reale narrato dall'avvocato Dino Frau nel libro "Vita di Antonio Gramsci" (Laterza) di Peppino Fiori
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Studenti in aula (foto Ansa)
Studenti in aula (foto Ansa)
Speciale Università

Sostegno psicologico e lauree all’estero con un doppio titolo

Non solo studio, al Cus anche tanto sport
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Università di Cagliari (Archivio L'Unione Sarda)
Università di Cagliari (Archivio L'Unione Sarda)
Speciale Università

Cagliari, nuovi corsi e lezioni in inglese

Tutte le proposte a disposizione
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L'Università di Sassari (foto G. Marras)
L'Università di Sassari (foto G. Marras)
Speciale Università

Nuovi dipartimenti, a Sassari Ingegneria e Innovazione

Diventano così 12 le sezioni che raggruppano i 63 corsi di laurea dell’ateneo
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La mensa universitaria di via Premuda a Cagliari (L'Unione Sarda - Lai)
La mensa universitaria di via Premuda a Cagliari (L'Unione Sarda - Lai)
FAQ 1

Come accedere agli aiuti economici destinati allo studente

Dalla mensa all’alloggio al pagamento delle tasse universitarie

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Casa dello studente a Cagliari (L'Unione Sarda - Ungari)
Casa dello studente a Cagliari (L'Unione Sarda - Ungari)
FAQ 2

I servizi universitari dedicati agli studenti

Dai premi alla mobilità alle esperienze all’estero

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Studente in dad (Ansa)
Studente in dad (Ansa)
FAQ 3

UniCa: lezioni online e in presenza

Il sostegno dell’ateneo cagliaritano alle matricole e altre guide per lo studente

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Studenti universitari (Ansa)
Studenti universitari (Ansa)
FAQ 4

UniCa: tutele, tessere, stanze Rosa

Anche le collaborazioni degli studenti tra le iniziative dall’ateneo cagliaritano

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(Ansa)
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Guida ai master

Dal turismo a sanità e design d’auto

Le proposte dello IED di Cagliari con i master di primo e secondo livello

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La Luiss di Roma (Ansa)
La Luiss di Roma (Ansa)
i titoli

Alla Luiss di Roma arriva il triplo titolo

Le altre private in Italia: Iulm, Lumsa, Kore, Suor Orsola

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Il Politecnico di Torino (Ansa)
Il Politecnico di Torino (Ansa)
Facoltà di ingegneria

Open Days e test al Politecnico di Torino

L’8 e il 9 aprile l’Università parteciperà al salone dell’Orientamento della città

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Studenti universitari (L'Unione Sarda - Calvi)
Studenti universitari (L'Unione Sarda - Calvi)
Magistrali e triennali

Alghero, corso di Design e Architettura

Duecento immatricolati all’anno nei filoni di architettura, urbanistica e design

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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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