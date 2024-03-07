Speciale Università

Dalla mensa all’alloggio al pagamento delle tasse universitarie
Dai premi alla mobilità alle esperienze all’estero
Il sostegno dell’ateneo cagliaritano alle matricole e altre guide per lo studente
Anche le collaborazioni degli studenti tra le iniziative dall’ateneo cagliaritano
Le proposte dello IED di Cagliari con i master di primo e secondo livello
Le altre private in Italia: Iulm, Lumsa, Kore, Suor Orsola
L’8 e il 9 aprile l’Università parteciperà al salone dell’Orientamento della città
Duecento immatricolati all’anno nei filoni di architettura, urbanistica e design
L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976
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