DOMANDE FREQUENTI SU:

La didattica

COme è strutturato l’anno accademico?

L’anno accademico è suddiviso in due semestri. Nel primo si svolgono le lezioni da ottobre a dicembre e poi gli esami a gennaio e febbraio. Nel secondo semestre le lezioni saranno da marzo a maggio e gli esami a giugno, luglio e settembre. A seconda dei corsi le tempistiche possono variare.

COm’è cambiata la didattica con il Covid?

Durante i mesi di lockdown le attività sono state svolte in modalità online, con i miglioramenti della situazione sanitaria si è passati alla modalità mista con la scelta dello studente per la presenza o per l’on line. La didattica è sempre vincolata alla pandemia in corso ma la direttiva da qualche mese a questa parte è quella di prediligere la presenza.

COme si seguono le lezioni online?

Le lezioni vengono svolte sulla piattaforma Microsoft Teams, scaricabile gratuitamente. È necessario accedere al gruppo Teams del proprio corso nel quale sono presenti gli insegnamenti del semestre.

E le lezioni in presenza?

Il ritorno alla presenza ha comportato l’esigenza di contingentare gli ingressi in aula, per farlo, UniCa ha adottato un sistema di prenotazione online. Attraverso l’app UniCa easy è possibile prenotare il proprio posto a lezione, nel caso in cui i posti finissero la lezione è garantita on line.

SI possono dare tutti gli esami quando si vuole?

No, solitamente è necessario seguire il proprio piano di studi e spesso sono presenti esami propedeutici: senza averli dati non si può andare avanti, attenzione!

DOve posso andare se ho bisogno di ripetere?

Le biblioteche o le Facoltà mettono a disposizione aule dedicate allo studio di gruppo, nelle quali è possibile confrontarsi con i colleghi oppure ripetere autonomamente.

E se si arriva alla data dell’esame con poca preparazione?

Non avere paura! Esiste il post appello: una data ulteriore (solitamente una settimana dopo quella ufficiale) concessa in alcuni corsi, verifica nel tuo Regolamento!

Gli aiuti

CHe sostegno offre Unica ai suoi futuri studenti?

Ancor prima dell’inizio del percorso universitario UniCa propone delle giornate di Orientamento per gli studenti delle scuole superiori intenzionati ad iscriversi nell’Ateneo cagliaritano. Attraverso l’incontro con i docenti e i rappresentanti, la descrizione del piano di studi e dell’offerta formativa, incontri e seminari, i futuri studenti sono accompagnati nella scelta del loro percorso.

LE matricole come vengono accompagnate nel loro percorso?

Gli studenti del primo anno possono rivolgersi all’Ufficio orientamento della loro Facoltà dove potranno discutere e porre domande relative al percorso appena intrapreso.

CHi sono i Tutor Buddy?

È una nuova figura istituita quest’anno all’interno delle attività di orientamento. Il Tutor Buddy è uno studente al quale sono affidate le matricole del suo corso con il compito di accompagnarle i primi mesi dell’università. Il Tutor Buddy mette a disposizione le sue conoscenze degli anni passati in università per rispondere a tutte le domande e a tutti i dubbi nei nuovi studenti. Si crea quindi un rapporto informale ma essenziale con una figura di riferimento al quale rivolgersi per ogni problema che si incontra. Dove si trova la Facoltà? Quali sono i suoi servizi? Come ci si iscrive ad un esame? Sono tutte domande al quale i Buddy sono chiamati a rispondere. Il motivo per cui esistono i Tutor Buddy è quello di rassicurare i nuovi studenti sul fatto che non sono soli, c’è qualcuno che può offrire una mano d’aiuto non “istituzionale” ma amicale.

Sostegno ai ragazzi

CHe cosa è il Counseling psicologico?

Si tratta di un servizio che si propone come risorsa utile per aiutare gli studenti a vivere in modo positivo il proprio percorso formativo universitario, nei modi e nei tempi previsti, prevenendo abbandoni o ritardi negli studi.

PErché dovrei poter avere bisogno del Counseling?

È noto che scegliere il percorso universitario da intraprendere, così come l’intero periodo legato agli studi universitari, rappresentino per gli studenti delle fasi decisive nel passaggio verso il futuro adulto e lavorativo, e fanno da cornice al raggiungimento di tappe importanti nello sviluppo del proprio senso di identità e della realizzazione di sé. In questi passaggi evolutivi si misurano e si evidenziano risorse e limiti degli studenti, ed è quindi necessario offrire loro la possibilità di un sostegno utile a fronteggiare le sfide emotive, cognitive e relazionali che possono presentarsi.

IN quale situazione si può contattare il Counseling?

Le situazioni che generalmente motivano la richiesta possono essere: difficoltà di adattamento al contesto universitario; blocchi, ansia e difficoltà di rendimento agli esami; demotivazione allo studio; confusione sulla scelta degli studi; difficoltà nella gestione dello stress; difficoltà di concentrazione; disagi psicologici di diversa natura (ansia, umore depresso, fobia sociale, attacchi di panico, etc…); difficoltà a elaborare eventi traumatici; problemi legati all’identità, alla percezione di sé e della propria immagine corporea; difficoltà nelle relazioni familiari e sociali.

