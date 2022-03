DOMANDE FREQUENTI SU:

Gli aiuti economici

A chi si può rivolgere uno studente per i sussidi economici?

L’Ersu è l’ente che si occupa del diritto allo studio per l’Università di Cagliari.

A quali risorse può attingere uno studente?

Esistono due tipologie di sussidi economici. Il primo è la borsa di studio, per Isee fino a 23.626,32 euro; il secondo è il fitto casa, per Isee fino a 35.000 euro.

Come ottengo queste risorse?

La borsa di studio viene attribuita mediante procedura concorsuale, sulla base di specifici requisiti di reddito e di merito e il suo valore varia in funzione della condizione economica e dello status dello studente (in sede, pendolare o fuori sede); la borsa di studio, erogata in servizi, prevede altresì la fruizione del servizio di ristorazione e, su richiesta dello studente, dell’alloggio. Allo stesso modo il contributo fitto casa viene concesso mediante concorso sulla base di specifici requisiti di reddito e di merito ed è rivolto gli studenti, con residenza fuori sede rispetto al loro corso di studi, nati o residenti in Sardegna da 5 anni e che stipulano un contratto di locazione della durata indicata nel Bando di concorso, nell’anno accademico di riferimento.

CHi paga le tasse?

Gli studenti con un Isee fino a 23.626,32 euro sono esentati dal pagamento delle tasse, almeno per il primo anno, e per continuare ad usufruire di tale beneficio bisognerà conseguire annualmente dei crediti formativi stabiliti dall’Ateneo. Chi supera la sopracitata soglia Isee ha comunque diritto a una tassazione calmierata, sempre secondo la propria fascia Isee.

COme pago le tasse?

Il versamento delle tasse universitarie potrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPA.

QUando si pagano le tasse?

Lo studente non esentato paga le tasse universitarie in tre rate. La prima a ottobre, poi marzo ed infine giugno. Chi non rispetta le scadenze di tali rette riceve delle more che si cumuleranno nelle successive rate.

SE ho un Isee superiore a 23.626,32 e voto massimo alla maturità pago lo stesso le tasse universitarie?

Gli studenti, che non rientrano in uno dei precedenti casi di esonero e che hanno conseguito il diploma con la votazione di 100/100 e la lode o 100/100 e si iscrivono per la prima volta in corsi di primo livello o in corsi di laurea a ciclo unico, il primo anno sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. L’esonero sarà applicato d’ufficio utilizzando le informazioni presenti nel sistema informativo per la didattica e inserite online dallo studente durante la compilazione della domanda d’immatricolazione, con successiva verifica della veridicità delle stesse acquisendo la conferma dalla scuola superiore.

COsa succede se mi laureo a marzo o aprile?

Gli studenti, che non rientrano in uno dei precedenti casi di esonero e che si laureano nei mesi di marzo e aprile, che ai sensi dell’attuale regolamento didattico devono iscriversi al nuovo anno accademico, verseranno il contributo onnicomprensivo annuale nella misura di 220 euro o nel minore importo previsto a seguito dell’applicazione del calcolo ordinario, oltre a tutte le imposte di bollo e, se dovuta, la tassa regionale per il diritto allo studio.

ESistono borse per studiare a Cagliari dopo la triennale?

L’Ateneo prevede dei premi di immatricolazione per coloro che scelgono di completare, con una laurea magistrale il proprio percorso accademico: 1.500,00 da assegnare tra le matricole dei corsi di laurea magistrale di durata biennale. Possono partecipare alla procedura coloro che si sono immatricolati per la prima volta in un corso di laurea magistrale di durata biennale e che hanno conseguito il titolo di laurea di durata triennale al massimo in quattro anni accademici e con un voto minimo di 107/110.

La mensa

QUali sono le mense universitarie?

Nell’Ateneo di Cagliari vi sono quattro mense universitarie. In via Trentino, in Piazza Michelangelo, in via Premuda (ora spostata in via Sulcis a causa di lavori). L’ultima si trova a Monserrato nella Cittadella universitaria.

QUanto costa mangiare in mensa?

Il prezzo dei pasti, distinto in 5 fasce, è determinato, per ciascuno studente, in base all'Isee e agli anni di carriera universitaria. Gli studenti in sede (status definito in base alla residenza anagrafica) beneficiari di borsa di studio usufruiscono gratuitamente di un pasto al giorno per l’intero anno accademico. Gli studenti fuori sede (status definito in base alla residenza anagrafica) beneficiari di borsa di studio, beneficiano di 275 pasti gratuiti (numero che può variare) nel corso dell’intero anno accademico, con un massimo di due pasti giornalieri, a fronte della riduzione della borsa di studio prevista dal bando di concorso.

Dove abitare

AFfitto o casa dello studente?

Gli studenti che rientrano in determinati parametri, stabiliti sempre dall’Ersu possono richiedere un posto alloggio presso una delle case dello studente. Esse si trovano in via Trentino, via Biasi e via Businco. A settembre 2022 è inoltre prevista l’apertura del Campus universitario di viale la Playa per arricchire l’offerta di oltre 200 posti letto.

SE non riesco a trovare una camera o appartamento in affitto?

Vi viene incontro il servizio “Cerco casa” dell’Ersu. Il servizio ha l’obiettivo di agevolare gli studenti fuori sede, che cercano un appartamento o camera in affitto, che frequentano l’Università degli studi di Cagliari o corsi di studio di livello universitario in Città. Un punto di riferimento gratuito per chi cerca e per chi offre soluzioni abitative per periodi annuali o di breve/media durata. I proprietari di immobili interessati a concedere in locazione agli studenti universitari appartamenti/camere nelle città di Cagliari devono compilare l’apposito modulo on-line presente sul sito web dell’Ente. Gli studenti possono consultare la bacheca degli annunci dei locatori inserita all’interno del sito web dell’Ente.

© Riproduzione riservata