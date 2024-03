Il mercato del lavoro è sempre più competitivo, l'istruzione superiore ha acquisito un ruolo cruciale per far decollare la propria carriera. Nel nostro Paese, uno dei percorsi post-laurea più popolari è rappresentato dai Master, corsi di specializzazione indirizzati a fornire competenze avanzate in determinati settori.

Università e business school offrono corsi ai futuri manager, ricercatori, professionisti, docenti, artisti, che sono riservati non solo ai giovani laureati, ma anche a coloro la cui carriera è già avviata e che vogliono acquisire nuove competenze necessarie per la loro crescita professionale. Sul web sono tanti i siti che parlano di master e corsi, tra i più completi, però, ci sono guidamaster.it e masterin.it, che forniscono un’ampia scelta sia online che in presenza, in tutti i campi universitari con diverse proposte economiche.

Sanità

I master in sanità, molto ambiti per chi intende lavorare nel settore, promuovono una specializzazione in aree diverse: si va dalla comunicazione alla gestione di aziende sanitarie e ospedaliere, dalla nutrizione alla dietetica, oltre naturalmente agli ambiti più strettamente medici quali la chirurgia, l’ortodonzia, l’ortopedia, le specializzazioni cardio vascolari. Ma ci sono anche quelli in scienze economiche ideali per i futuri economisti, assicuratori, manager della finanza ed esperti nella gestione di aziende e finanze. Questi comprendono una serie di programmi destinati a laureati e giovani professionisti interessati alla carriera in ambito bancario, finanziario, assicurativo.

Industria

I master, invece, in produzione industriale si rivolgono a laureati in ingegneria, architettura e materie tecnico scientifiche, che vogliano lavorare in azienda o in organizzazioni e istituzioni con ruoli legati alla produzione e alla gestione delle attività. Coloro che seguono questi programmi di specializzazione infatti diventeranno uomini e donne operanti in logistica, produzione, nell’area supply chain e trasporti, nell’industria o nella progettazione.

Umanistica e tecnologia digitale

Quelli dell’area umanistica sono dedicati ai laureati in lettere, storia, filosofia, che puntano a una carriera universitaria, nei centri studi, nelle fondazioni come esperto, storico, filosofo e docente. Mentre i master in scienze sociali racchiudono tutti i corsi di specializzazione per laureati e giovani professionisti in ambito formazione, educazione, sociologia. Questi preparano a una carriera legata ai temi dell’integrazione sociale, della cooperazione, della salvaguardia delle diversità e nella loro valorizzazione. E ancora interessanti sono anche i master in tecnologia che comprendono tutti quei percorsi post laurea di tipo tecnico legati alle nuove tecnologie, al web, al digitale e alle telecomunicazioni.

