Tra i tanti Master che, da Nord a Sud del Paese, le Università propongono, interessante è quello di prossima partenza, in Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica. È un master di II livello promosso dall’Università di Napoli Federico II. È rivolto ai medici-chirurghi operanti in ambito gastroenterologico-epatologico-nutrizionale pediatrico e in particolare agli specialisti in pediatria. Le domande scadono il 4 marzo, ha un costo di 2500 euro ed è riservato a massimo 20 studenti.

Imprese

Molto interessante è anche il nuovo Master in diritto d’impresa e consulenza legale di Rcs Academy, realizzato in collaborazione con L’Economia del Corriere della Sera e i top player del mercato legale, inizia il prossimo 27 marzo, durerà sei mesi e ha un costo di 11 mila euro.

Ma c’è anche quello di I e II livello in Contract, Claim and Delay Management in Construction Works al Politecnico di Milano (Scuola Master Fratelli Pesenti). La formula di erogazione è mista: 6500 euro il costo per chi lo segue in presenza e 3500 euro per chi decide di seguirlo online. Il Master è in lingua inglese e ha durata annuale. Si compone di ore teoriche, divise tra ore di lezioni in aula e ore di studio individuale e 550 ore di stage in una delle aziende partner o altre, per gli allievi frontali. Quelli online attiveranno lo stage nell’azienda dove già lavorano. Al termine dello stage è previsto l’esame di Diploma con discussione della tesi.

Arte e beni culturali

In campo umanistico molto interessante è il master in Gestione dell’Arte e dei Beni Culturali, promosso dalla Roma business school, permetterà agli studenti di sviluppare competenze manageriali chiave per gestire e guidare aziende creative, organizzazioni ed eventi. Il master si tiene in lingua italiana a Roma. Partirà ad aprile, si può frequentare non solo in presenza, ma anche online per chi non ha la possibilità di recarsi nella capitale.

Avvincente è anche quello in Creative Direction, promosso dallo Ied di Milano. Il corso è finalizzato a trasferire il significato di visione internazionale, fornendo agli studenti gli strumenti per comprendere il valore delle “big ideas” capaci di avere un impatto globale e di far evolvere un brand grazie all’efficacia comunicativa per mercati sia locali che globali.

Finanza

Infine, l’Executive Master in Finance ha l’obiettivo di fornire una preparazione completa sulle tematiche finanziarie di pertinenza delle istituzioni creditizie e degli operatori professionali del settore finance. Promosso dall’Istituto studi bancari, con sede a Lucca, si rivolge a chi è già inserito nel mondo del lavoro e dovrebbe partire il prossimo 6 aprile. (fr. m.)

