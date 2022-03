I Master di primo e secondo livello rappresentano per i laureati interessanti opportunità di specializzazione: corsi post-laurea attraverso cui lo studente può migliorare le proprie conoscenze e meglio orientarsi verso il mercato del lavoro. Università e business school offrono ai neolaureati o a giovani professionisti programmi di perfezionamento per futuri manager, ricercatori, professionisti, docenti, artisti. Anche coloro la cui carriera è già avviata possono decidere di frequentarne uno con l’obiettivo di una crescita professionale. Tra i vari siti internet, guidamaster.it e masterin.it propongono numerosi corsi e master.

Medicina

I Master in medicina mirano a offrire una specializzazione in aree diverse: dalla comunicazione alla gestione di aziende sanitarie e ospedaliere, dalla nutrizione alla dietetica, oltre agli ambiti più strettamente medicali: chirurgia, ortodonzia, ortopedia, specializzazioni cardio vascolari. Tra quelli di prossima partenza, l’Università degli studi di Firenze propone il Master di II livello in andrologia e medicina della sessualità che ha una durata biennale. Il corso, che ha un costo di 2500 euro, inizierà il 9 marzo. Sono previste anche borse di studio che coprono l’intero costo. Il Master di II livello in Odontoiatria Infantile e Ortodonzia Intercettiva ha durata annuale e un costo di 4 mila euro. Le lezioni si terranno da maggio a giugno 2023 a Bologna.

Economia e turismo

I Master in Scienze economiche includono tutti i programmi per laureati e giovani professionisti interessati a una carriera in ambito bancario, finanziario, assicurativo. Sono percorsi dedicati a futuri economisti, assicuratori, manager della finanza. Il Master in Economia e gestione immobiliare MEGIM erogato dall’Università degli studi di Roma Tor Vergata, giunto alla XV edizione, in partenza il 16 marzo, ha un costo di 5 mila euro e dura un anno: l'impegno didattico previsto è pari a 1.500 ore.

La Business Scool della Luiss e il Forte Village di Santa Margherita di Pula, invece, organizzano ogni anno (le lezioni iniziano a gennaio) il Corso di alta formazione in Five Stars Hotel Management, destinato a formare manager nel settore dell’alta hotellerie. Le selezioni sono previste solitamente a settembre.

Ingegneria e architettura

I master in produzione industriale si rivolgono a laureati in ingegneria, architettura o materie tecnico scientifiche, quello di II livello, promosso dalla Bicocca di Milano è l’ICT Management e forma figure professionali nel mondo dell’IT, quella di Project Management e quella di It Governance. Il corso è online, ha una durata di 10 mesi e partirà l’8 aprile. Sul sito www.masterict.unimib.it le informazioni su costi e iscrizioni. Il Master di I livello in Transportation & Automobile Design in Car Design del Politecnico di Milano inizierà il 16 marzo. Il costo del master è di 15500 euro (esclusa Iva), la durata un anno.

Il Mise, invece, finanzia 16 borse di studio per la prima edizione del Master sulla proprietà industriale e il trasferimento tecnologico, realizzato in collaborazione tra l’Uibm e Netval (Network tra Università per la valorizzazione della ricerca), con l’obiettivo di promuovere la cultura della proprietà industriale nel nostro Paese. La sede principale è l’Università di Bologna, prevede attività didattiche anche in altre 8 Università italiane. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 10 marzo 2022. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni https://master.unibo.it/master-ip-valorization-knowledge-exchange-and-impact.

Materie umanistiche

I master in Umanistica sono rivolti ai laureati in lettere, storia, filosofia, che mirano a una carriera universitaria, nei centri studi, nelle fondazioni come esperto, storico, filosofo, insegnante o docente. L’Università Telematica degli Studi IUL ha promosso due master di primo livello e rivolti ai docenti. I percorsi, rispettivamente in “Scienze umane 4.0” (con percorso 24 CFU: educazione e formazione) e in “Aspetti giuridico-economici delle politiche educative”, offrono una formazione interdisciplinare post laurea, necessaria per accedere alle classi di concorso per l’insegnamento. Hanno una durata annuale e sono completamente fruibili in modalità e-learning sulla piattaforma IUL. Per maggiori informazioni https://www.iuline.it.

Marketing, comunicazione e scienze sociali

Il Master in Marketing e Comunicazione promosso dallo Ied di Torino partirà in autunno e nasce come risposta all’esigenza, manifestata dalle aziende, di personale qualificato in marketing strategico e comunicazione d’impresa.

Infine, i Master in scienze sociali preparano a una carriera legata ai temi dell’integrazione, della cooperazione, della salvaguardia delle diversità. Interessante è quello in “Diritto Sportivo e Rapporti di Lavoro nello Sport” dell’Università degli studi di Milano - Bicocca: partirà il 29 aprile, domande fino al 16 marzo.

Francesca Melis

Le proposte dello IED di Cagliari

Lo IED apre le porte ai futuri studenti. Per una settimana al mese fino a settembre, in presenza e online, sarà possibile conoscere l’offerta formativa dell’Istituto Europeo di Design con gli Open Days in varie sedi, tra cui Cagliari. Gli appuntamenti sono pensati per illustrare l’offerta IED nelle discipline del Design, della Moda, dell’Arte e del Restauro, delle Arti Visive, della Comunicazione e del Management.

Ogni settimana di incontri è dedicata ai livelli Undergraduate o Postgraduate: dai corsi Triennali, alla Formazione Continua, fino ai Master, sia in italiano che in inglese. Il programma prevede una serie di workshop e presentazioni con il coinvolgimento diretto di docenti e studenti. Le giornate dal 21 al 25 marzo e dal 23 al 27 maggio saranno dedicate alla presentazione dei corsi Master IED, pensati per affinare e consolidare la propria identità professionale; dal 26 al 29 aprile è prevista una settimana dedicata ai corsi Triennali in italiano e inglese e ai corsi Summer, Semester e One Year in inglese; dall’11 al 15 luglio è previsto l’ultimo ciclo di incontri con una settimana dedicata ai corsi Triennali e a quelli Semester e One Year, erogati in lingua inglese. Infine, dopo la pausa estiva, tra il 26 e il 30 settembre sono previsti gli Open Days sui Corsi di formazione continua. Per registrarsi e avere informazioni è a disposizione il link ied.it/openday.

IED Cagliari, infine, indirizza la propria offerta formativa verso lo sviluppo di settori innovativi con anche progetti speciali con le aziende del territorio, dalla Tenuta Olianas a Ceramica Meditterranea e il Land Art Festival.

