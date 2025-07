Possibilità di una cura più semplice e senza iniezioni per i bambini con diabete di tipo 1: un’insulina inalabile ad azione rapida che aiuta a controllare i livelli di zucchero nel sangue con la stessa efficacia della versione iniettabile del farmaco ormonale.

Secondo quanto riportato sul magazine britannico New Scientist, la polvere inalatoria, chiamata Afrezza, è già disponibile negli Stati Uniti per gli adulti con diabete di tipo 1 o 2, e ora i suoi produttori stanno pianificando di richiedere l'approvazione per l'uso nei bambini dopo averla testata con successo in uno studio i cui risultati sono stati presentati al meeting dell'American Diabetes Association a Chicago a giugno.

Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune che compromette la capacità di produrre l'insulina, l'ormone che regola lo zucchero nel sangue. Le persone con questa patologia devono assumere insulina ogni giorno, solitamente tramite iniezioni. Tuttavia, i livelli di zucchero nel sangue possono essere difficili da controllare, specialmente dopo i pasti, quando tendono ad aumentare, e dopo l'esercizio fisico, quando possono diminuire. Michael Haller dell'Università della Florida, membro del comitato consultivo di Afrezza, ha valutato l'insulina inalatoria anche nei bambini.

Gli esperti hanno reclutato 230 pazienti di 4-17 anni. Tutti i bambini hanno ricevuto insulina basale, che viene iniettata una o due volte al giorno per garantire che nel corpo sia sempre presente un livello minimo di ormone. Di solito, prima dei pasti è necessaria anche l'insulina ad azione rapida. Nel corso della sperimentazione durata 26 settimane, alcuni bambini hanno ricevuto Afrezza come insulina ad azione rapida, mentre altri hanno ricevuto insulina iniettabile. I ricercatori hanno scoperto che entrambe le formulazioni funzionavano altrettanto bene nel controllare i livelli di zucchero nel sangue.

«L'ipotesi è che si tratti di un'insulina migliore grazie al metodo di somministrazione e certamente per alcuni pazienti con fobia degli aghi, che può causare molto stress», afferma Haller. «Ma, cosa ancora più importante, offre ai pazienti ulteriori strumenti per gestire una malattia molto complessa».

MannKind Corporation, l'azienda che produce Afrezza, sta pianificando di presentare una richiesta di approvazione normativa per il suo utilizzo nei bambini negli Stati Uniti.

