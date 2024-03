I servizi sono curati da Ersu Sassari e ateneo.

Alloggi e mensa

La dotazione Ersu è di 659 posti letto, dei quali 629 a Sassari e 30 posti nelle sedi di Alghero, Nuoro, Olbia. Nell’anno accademico 2023/24 sono state soddisfatte tutte le richieste degli studenti (429 posti letto) e accolte ulteriori richieste extra graduatoria, per altri 46. Sono poi riservati 50 posti letto per studenti del progetto Formed e corridoi umanitari e 30 per studenti Erasmus.La mensa Ersu di via Dei Mille a Sassari ha 450 posti ed eroga oltre 1000 pasti al giorno nei periodi di punta. Nelle sedi decentrate di Nuoro, Oristano, Olbia, Alghero è attivo un servizio mensa con ristoranti convenzionati.

Borse di studio e tutor

Lo stanziamento di Stato e Regione per il 2023/24 ha raggiunto 13.589.661 euro. Di questi 322.335 riservati ai disabili, 4.980.198 per le matricole e 9.287.128 per gli studenti degli anni successivi.La settimana scorsa l’Ersu ha liquidato la quota pari al 50% degli idonei non beneficiari che a dicembre non avevano potuto ottenere la borsa per la mancata assegnazione dei fondi PNRR da parte del Ministero. Disponibili inoltre 100 tutor (studenti senior) per la didattica.

Post laurea

L’Ateneo sassarese offre tutte le tipologie di corsi: Dottorati di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master Universitari di I e II livello ed Esami di Stato. Nel 2023 sono stati attivati: 10 corsi di Dottorato di Ricerca, con 316 iscritti; 31 Scuole di Specializzazione, con circa 800 iscritti; 5 Master Universitari di I e II livello. L’ateneo ha confermato il suo impegno per la formazione di insegnanti per il sostegno didattico agli alunni con disabilità. Inoltre sono a disposizione corsi di formazione, con Crediti formativi universitari. Si segnalano i corsi di alta formazione in Management in Sanità Pubblica Veterinaria e corso di Formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa della Sanità.

Altri servizi Ersu

Vengono offerti servizi in convenzione per l’attività sportiva presso le strutture del Cus, abbonamenti a tariffa agevolata ai mezzi pubblici locali di Sassari e Olbia, abbonamenti a prezzi agevolati e biglietti ridotti per spettacoli teatrali e per il cinema Cityplex di Sassari e Alghero.

Servizi Università

Gli hub, postazioni per lo studio dotate di wi-fi, garantiscono ben 456 posti e sono aperti anche il fine settimana. L’ateneo offre servizio di counselig e servizi appositi per studenti con esigenze speciali, quali disabili, studenti con DSA, rifugiati e migranti. (g. m.)

Eccellenza Architettura nella bellezza di Alghero

La novità è il nuovo corso di laurea triennale in Design. Trentacinque posti per formare esperti di progettazione creativa. Ma il Dadu, il Dipartimento di Architettura di Alghero, offre anche due lauree magistrali, due triennali, altrettanti master di II livello e un dottorato.

Nato nel 2002, il Dipartimento di Architettura, si è fin da subito imposto in cima alla classifica del Censis sugli atenei d’Italia. Un podio ininterrotto negli ultimi dieci anni che ha reso la città di Alghero un ambiente internazionale di incontro e relazione tra architetti, urbanisti, pianificatori, designer, docenti italiani e stranieri. Gli studenti hanno la possibilità di fare esperienze didattiche e professionali all'estero, di partecipare a scuole estive internazionali, di formarsi con tirocini anche dopo la laurea. I laboratori di ricerca sono da sempre il fiore all’occhiello del Dipartimento e continuano a essere fucine di brevetti internazionali.

Il numero degli iscritti per il 2022/2023 è di 403 studenti, mentre i nuovi immatricolati sono 180 nei vari filoni: architettura, urbanistica e design. Sono otto gli studenti stranieri iscritti per il doppio titolo, 45 i giovani in mobilità Erasmus ad Alghero e 86 coloro che, per studio o tirocinio, si trovano all’estero. «Il nostro motto è imparare facendo», spiega il direttore Emilio Turco, 58 anni. «Gli studenti progettano fin da subito su temi che vengono loro assegnati durante il corso».

Il nuovo corso di laurea in Design, a numero chiuso, ha l’obiettivo di formare figure di designer di prodotto, della comunicazione e dei servizi per ricominciare a immaginare, comunicare e innovare la Sardegna. Il Dipartimento dispone di tre edifici nel centro di Alghero. Nel complesso di Santa Chiara, sui bastioni antichi, ci sono le aule e i laboratori, nel palazzo del Pou Salit, accanto alla cattedrale, gli studi dei docenti, mentre nell’ex Asilo Sella, di fronte al porto, aule e laboratori. Un locale mensa, invece, non c’è. I ragazzi pranzano in un ristorante convenzionato. L’Ersu ha già avviato un’indagine per l’affidamento del servizio di ristorazione per i prossimi tre anni. «Confidiamo nella collaborazione degli operatori», sottolinea la commissaria straordinaria Rosanna Ruiu. Dadu collabora con diversi enti su pianificazione urbanistica, sviluppo territoriale, immobili e mobilità.

